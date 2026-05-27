Movilización de 4T es para desviar escándalos

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, aseguró que la movilización convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo domingo busca “frenar la caída de popularidad del oficialismo” y desviar la atención de los escándalos de corrupción que persiguen al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos.

Entrevistado al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, Añorve Baños afirmó que Morena registra un desgaste político, por lo que el gobierno intenta instalar un discurso “patriotero” sobre una supuesta defensa de la soberanía nacional para reagrupar a su base política.

“La caída de Morena está muy fuerte y lleva más de 20 puntos y lo que quieren es levantar el ánimo a su estructura, pero eso de hacer movilizaciones en todo el país con el discurso patriotero porque se amenaza la soberanía. No, yo no veo ningún ejército amenazando a México, pero lo que sí les voy a decir es algo muy claro: ellos tratan de cambiar la narrativa de lo que no han podido con el señalamiento de narco partido, un señalamiento de muchos involucrados en la delincuencia organizada, señalamientos que son públicos”, apuntó