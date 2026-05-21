Movió Audomaro a Mérida Sánchez hasta Sinaloa

El General Audomaro Martínez, una figura cercana a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldó a Gerardo Mérida para integrarse al gobierno de Rocha Moya en Sinaloa.

Mérida Sánchez se entregó en Estados Unidos después de que el Departamento de Justicia imputó señalamientos en su contra por posibles vínculos con el crimen organizado.

Este militar en retiro, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa, escaló a puestos clave de seguridad por su cercanía con Audomaro Martínez Zapata, quien es considerado de acuerdo con especialistas como el verdadero jefe militar en México durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Martínez Zapata, hombre de confianza del exmandatario federal, tiene una formación en inteligencia militar. Esta es su trayectoria y su paso por la estrategia de seguridad obradorista del gobierno anterior.

En 2021, el periodista y columnista de El Universal, Salvador García Soto, se refirió a Audomaro Martínez como “el verdadero jefe militar en México”, debido a la influencia de este personaje, con pocas apariciones públicas, en la estrategia de inteligencia y seguridad del gobierno federal.

Según el periodista, el general retirado se desempeñó como el auténtico cerebro detrás de la militarización de la vida pública en México.

En 2018, con el triunfo de Andrés Manuel en la Presidencia de la República, fue nombrado titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por recomendación suya, el exmandatario rompió con la tradición de elegir a los secretarios de la Defensa Nacional y la Semar, para nombrar a Luis Cresencio Sandoval y a Rafael Ojeda Durán.

El 12 de agosto de 2025, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén anunció que presentaría una solicitud para que el general Audomaro Martínez comparezca ante las comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

La legisladora explicó que esto se realizaba con la finalidad de que explique por qué no ejerció acciones en contra del grupo criminal “La Barredora”, encabezado por Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, en el estado de Tabasco, durante su gestión como director del CNI.