Muere a balazos alcalde de Huamuxtitlán

El alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, murió la noche del domingo a balazos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche en su casa en la comunidad de Santa Cruz, en Huamuxtitlán, en la región de la Montaña de Guerrero.

La forma en la que murió el alcalde no está clara. La Fiscalía General del Estado (FGE) a las 11 de la noche confirmó la muerte de Méndez Flores, pero no dio ningún detalle. Solo dijo que abrió una carpeta de investigación con “motivo al fallecimiento” del edil.

Por la muerte de Méndez Flores ha corrido de manera extraoficial dos versiones. La primera: que el edil de manera accidental de dio un balazo cuando manipulaba un arma.

La segunda: que un grupo armado irrumpió a su casa y lo asesinó.