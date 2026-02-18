Muere a los 84 años Jesse Jackson

“Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo”, escribió la familia de Jesse Louis Jackson en un comunicado en Instagram en el que informó de su deceso.

Y es que Jesse Jackson fue muchas cosas: reverendo (era ministro bautista), activista, orador apasionado y un impulsor de los derechos de los afroestadounidenses que transformó al Partido Demócrata y abrió las puertas de las más altas esferas de la política a los suyos.

Jakcson, quien murió a los 84 años y padecía Parkinson, se describía como un “pionero”. Pero fue mucho más que eso: fue el afroamericano más influyente de Estados Unidos en el último tercio del siglo XX.

No logró ser presidente, pese a que lo intentó dos veces (en 1984 y en 1988, aunque no logró la nominación del partido), pero le abrió camino a los suyos para que lo fueran. Y cuando Barack Obama ganó las elecciones de 2008, Jackson no contuvo las lágrimas.