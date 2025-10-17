Muere Ace Frehley, exguitarrista de Kiss

Tras permanecer varias semanas hospitalizado y en estado crítico, Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, murió a los 74 años.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, el músico falleció la tarde del jueves luego de que su familia decidiera desconectar el respirador con el que se aferraba a la vida. Según información publicada por TMZ, Frehley habría sufrido una hemorragia cerebral luego de una fuerte caída en su estudio, situación que lo llevó a cancelar su gira 2025.

Hace un par de minutos, el mismo portal que confirmó su deceso, aseguraba que aún se mantenía con vida; sin embargo, adelantaba que, ante la nula mejoría de su estado de salud, su círculo cercano analizaba la posibilidad de retirarle el soporte vital.

Asimismo, detallaron que la causa de la muerte es una úlcera por presión, una lesión en los tejidos (en este caso tejido cerebral) que disminuye el flujo sanguíneo, provocando daño y muerte celular.