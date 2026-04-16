Muere adulto mayor por gusano barrenador

Un hombre, adulto mayor de aproximadamente 88 años, murió a causa de miasis asociada al gusano barrenador (GBG), confirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); mientras que, en la Sierra Sur, comunidades advierten que la plaga del gusano barrenador está matando a su ganado y animales de traspatio.

Los SSO aseguraron que la muerte de esta persona se trata de un evento aislado y que no hay ningún riesgo para la población en general.

Y, además, trataron de minimizar su muerte bajo el argumento de que el adulto mayor tenía otros padecimientos que agravaron su estado de salud tras estar infectado por el gusano barrenador (GBG).

Según los SSO, la víctima padecía la enfermedad de Parkinson de más de 30 años de evolución sin tratamiento y “presentaba condiciones médicas preexistentes de alta complejidad que comprometían de manera grave su estado de salud”.

Hasta ahora, no han informado o precisado la procedencia de la víctima o de qué municipio o localidad del estado provenía, así como el lugar en el que fue infectado con el GBG.