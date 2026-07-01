Muere conductor del atropellamiento masivo

El conductor involucrado en el atropellamiento masivo registrado en Cabo San Lucas, tras el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia la semana pasada, falleció este martes.

Roberto Arellano Severo murió mientras permanecía hospitalizado en la ciudad de La Paz, a donde había sido trasladado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras el incidente ocurrido la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, el conductor fue agredido por un grupo de personas y posteriormente ingresó a un hospital en estado crítico. Días después fue trasladado al Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, en La Paz donde permanecía bajo atención médica especializada.

El atropellamiento ocurrió mientras cientos de personas celebraban la victoria de México. El hecho dejó 17 personas lesionadas, de las cuales la mayoría ya fue dada de alta.