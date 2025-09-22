Muere conductora Débora Estrella en caída de avioneta

El mundo de los medios se encuentra de luto, luego del fallecimiento de Débora Estrella, conductora en el noticiero televisivo Telediario Matutino en Monterrey y algunos espacios en Milenio Televisión.

Débora Estrella fue una de las dos víctimas en el desplome de una avioneta que despegó la tarde del pasado sábado 20 de septiembre en el Aeropuerto Internacional del Norte, localizado en Apodaca, Nuevo León.

La periodista de 43 años murió durante el incidente, en el municipio de García.

El suceso se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras y también cobró la vida del piloto Bryan Ballesteros.

Antes del incidente y a través de su cuenta oficial de Instagram, Débora Estrella compartió una foto de la avioneta que se desplomó, un Cessna 172 Skyhawk.

De acuerdo con la Escuela de Aviación de México, es un avión monomotor de ala alta, con capacidad para cuatro personas, fabricado por la empresa Cessna.

La noticia ha consternado al mundo de los medios de comunicación donde ha trabajado, dejando una profunda tristeza entre sus compañeros y amigos.

La presentadora de 43 años contaba con una sólida trayectoria en televisión, destacando como periodista del clima en Telediario Matutino (Monterrey) y Telediario Matutino Fin de Semana (Ciudad de México), donde se ganó el cariño del público por su profesionalismo y carisma.