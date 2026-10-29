Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años de edad

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingeniero civil y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), falleció ayer miércoles 28 de octubre a los 92 años.

Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 y se desempeñó como líder político de izquierda, senador de la República y jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, entre otros cargos.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, sus primeros seis años de vida transcurrieron en la residencia presidencial Los Pinos, en la Ciudad de México, ya que el año de su nacimiento coincidió con el que su padre fue electo titular del Ejecutivo.

Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio San Nicolás de la Universidad Michoacana y, de inmediato, inició su carrera en Ingeniería Civil, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los inicios en la política y la creación del PRD

En el año 1976, seis años después del fallecimiento de su padre, el presidente Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc inició su trayectoria política, al ser candidato a senador de la República por Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ganar las elecciones, para después, en 1980, ser electo gobernador del mismo estado.

Como mandatario estatal todavía, en 1986, participó con otros compañeros en el movimiento denominado “Corriente Democrática” del Revolucionario Institucional.

Fue tres veces candidato presidencial

Un año más tarde, se concretaría un acuerdo entre distintas fuerzas políticas nacionales para formar, en 1988, el “Frente Democrático Nacional (FDN)”, del que sería candidato presidencial para competir en contra del priista Carlos Salinas de Gortari.

A la vez, en aquel año, fungió como coordinador nacional del Frente Democrático, que más adelante se convertiría en el PRD.

Durante las elecciones federales de 1994, Cuauhtémoc Cárdenas fue por segunda vez candidato presidencial, esta vez en disputa con Ernesto Zedillo Ponce de León, por el PRI, y Diego Fernández de Cevallos, por el Partido Acción Nacional (PAN).

En 1995, asumió el cargo de presidente de la Fundación para la Democracia y, poco después, en 1997, tras una elección interna en el PRD y con el apoyo de la militancia, se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En el año 2000, se postuló como candidato a la Presidencia de la República en la Alianza por México, donde participó contra el priista Francisco Labastida y el panista Vicente Fox, quien sería el protagonista de un quiebre de más de siete décadas de gobernanza ininterrumpida del PRI.

Galardonado

En el año 2011, Cárdenas Solórzano fue galardonado con la Medalla Belisario Domínguez, porque el Senado de la República reconoció su “contribución a la democracia mexicana”.