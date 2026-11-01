Muere delfín Mincho en Dolphin Connection Cancún

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la muerte del delfín “Mincho” en el Dolphin Connection Cancún, ubicado en una zona turística de Quintana Roo, por lo que ordenó a la empresa la elaboración de la necropsia y los estudios complementarios para esclarecer las causas del fallecimiento.

Según lo informado por la dependencia a cargo de Mariana Boy Tamborrell, “Mincho” tenía 37 años y sufría una “enfermedad grave”, sin detallar qué tipo de padecimiento tenía el ejemplar.

En redes sociales aseguró que una vez realizada la necropsia solicitada, la autoridad ambiental informará los resultados y las circunstancias de la muerte de la especie y se comprometió a dar más detalles una vez que concluyan los dictámenes técnicos correspondientes.

Por su parte, la empresa Dolphin Discovery, reconocida por ofrecer servicios de entretenimiento y experiencias con delfines y mamíferos marinos, compartió en su cuenta de Facebook que “Mincho” tenía 36 años y murió “tras complicaciones derivadas de un tumor maligno”, sin embargo, no precisó si le fue aplicada la necropsia de ley.