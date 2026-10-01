Muere el exdiputado y exboxeador Jorge Kahwagi

El senador Manuel Velasco Coello reportó este miércoles la muerte del exdiputado, exboxeador y empresario, Jorge Kahwagi Macari.

A través de redes sociales, Velasco Coello, quien fue compañero de bancada y amigo del exlegislador, compartió una foto con Kahwagi, lamentó el hecho y envió el pésame a su familia y amistades.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte del expugilista; no obstante, el 8 de abril de 2019, Kahwagi Macari informó a través de X, que se le reventó una úlcera, pero fue atendido médicamente y se encontraba en recuperación.

La noticia del fallecimiento conmovió al ámbito político así como al gremio del espectáculo y deportivo, ya que personajes como Roberto Palazuelos y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 CDMX, se despidieron de él y externaron sus condolencias tras dar a conocer la noticia de su muerte. Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y Miguel Ángel Mancera expresaron sus condolencias al lamentar el hecho.