Muere futbolista durante un partido amateur

Un futbolista de una liga amateur falleció durante un partido disputado en la unidad deportiva Leonardo Gastélum en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con las primeras versiones, el deportista, identificado como Cristian Omar Hernández, se habría desvanecido después de un fuerte encontronazo con otro jugador durante el encuentro realizado la noche del martes en aquella zona.

En videos grabados por asistentes se observan los momentos en que paramédicos brindan atención de emergencia al futbolista e intentan reanimarlo sobre la cancha. Momentos después se confirmó su fallecimiento.

Aunque autoridades no han informado sobre las causas de su fallecimiento, el hecho ha causado consternación entre integrantes de la comunidad futbolística de Los Cabos, donde distintos equipos y ligas han expresado sus condolencias y llamado a evitar conductas violentas durante los encuentros deportivos.

La Liga Magisterial de Los Cabos lamentó lo ocurrido y señaló que el futbol amateur debe conservar su carácter recreativo y de convivencia.

“Reprobamos cualquier tipo de conducta, actitud o tipo de violencia que ponga en riesgo la integridad de los jugadores”, expresó.