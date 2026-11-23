El periodista y escritor, Humberto Padgett, falleció este domingo luego de luchar durante más de un año contra el cáncer, informó su esposa Mariel Ibarra Falcón.

De acuerdo con una publicación en Instagram, Padgett murió en su casa, tranquilo y rodeado de sus seres queridos, después de enfrentar su enfermedad.

Lucha contra la enfermedad

El periodista enfrentó durante más de un año un proceso contra el cáncer, periodo en el que compartió públicamente parte de su lucha y las dificultades que atravesó.

Además, en 2024, luego de denunciar haber sido víctima de un asalto a mano armada en Cuitzeo, Michoacán, anunció que abandonaba el periodismo de manera indefinida.

Tras 26 años de carrera periodística, Padgett alertó que él y su familia se encontraban bajo acoso y amenazas.

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”, escribió en su cuenta de X.