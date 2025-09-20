Muere Julieta Fierro, astrónoma e investigadora

La científica mexicana y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Julieta Fierro Gossman, murió ayer viernes a los 77 años.

Se dedicó a la divulgación de la ciencia. Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión y dictó conferencias.

Rockstar científica

Nació en 1948, era una verdadera “estrella de rock” de la divulgación de la ciencia, como la calificaba la máxima casa de estudios.

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos como los premios Kalinga de la Unesco, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.