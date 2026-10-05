Muere La Renegada en choque entre 3 tráileres

La muerte en accidente carretero de la trailera Laura Flores Rojas “La Renegada” ha causado conmoción en el gremio de transportistas del noreste del país.

En redes sociales se ha viralizado un video, desde la perspectiva de otro trailero, en el cual se observa el momento del impacto, en el accidente que participaron tres tráileres.

Los reportes de los cuerpos de emergencia indican que los hechos ocurrieron en los primeros minutos del jueves 1 de octubre, en el kilómetro 90 de la carretera Zaragoza a Monterrey, en un tramo del municipio de Güémez, Tamaulipas.

Laura Flores, de 43 años de edad, conducía un tráiler de la empresa Mercado Libre, y en el impacto participaron otros dos tráileres de carga.

Según los reportes de los cuerpos de emergencia la mujer falleció prensada tras el impacto, mientras que los otros dos operadores sobrevivieron y solo sufrieron diversos golpes.

En el lugar se registraron actos de rapiña, debido a que decenas de personas se llevaron los paquetes que iban en el tráiler que conducía Flores.