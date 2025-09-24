Muere Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro

A un día de pedir licencia para retirarse de su cargo como alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza murió la noche del lunes a sus 75 años de edad.

La semana pasada, el edil anunció su retiro permanente debido a complicaciones con el cáncer que padece. Posteriormente rindió su Informe de Gobierno.

El anuncio de su retiro lo dio en la Sala de Cabildo donde sugirió a su secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, suplirlo en el cargo.

En 2021, Fernández reveló que le diagnosticaron mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.

Empresario, político y promotor cultural

Nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de abril de 1950, y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Purdue, en el estado de Indiana, Estados Unidos, donde se graduó en administración industrial en 1970.

A lo largo de su vida fue un reconocido empresario y alcalde del municipio de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones. Su carrera política siempre fue con el PAN.

Es considerado el alcalde más querido de San Pedro. Asimismo, se desempeñó como promotor cultural. Debido a su legado político y cultural y al cariño que los sanpetrinos le profesaban, se tenía programado realizarle un homenaje en vida el próximo jueves 25 de septiembre.