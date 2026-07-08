Muere mexicano a manos del ICE

Un mexicano murió ayer martes a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas, durante un operativo para arrestarlo, informó un portavoz de la agencia a medios estadounidense.

El portavoz señaló que, alrededor de las 6:50 am, agentes del ICE intentaron detener un vehículo cerca de la intersección de Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park como parte de una operación para arrestar a un indocumentado. Explicó que el conductor, al que identificó como Lorenzo Salgado Araujo, intentó evadir el arresto.

“Según la información que estamos recibiendo, el sujeto embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.