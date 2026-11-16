Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes

Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como “El Jefe de Jefes” fue considerado como unos de los más grandes capos, además de ser el primer distribuidor de cocaína a Estados Unidos (EE.UU.), aparte de ser el líder del “Cártel de Guadalajara”.

Nacido en 1946 en Culiacán, Sinaloa, el también apodado como “El Padrino” formó parte de la extinta Policía Judicial Federal cuando era joven.

Asimismo, se desempeñó como escolta de los hijos del exgobernador de Sinaloa, Rodolfo Sánchez Celis, quien dirigió la entidad de 1963 a 1968.

Fue apadrinado por Pedro Avilés Pérez, quien comandó el tráfico de marihuana y heroína al país de Norteamérica en la década de los 70 y 80.

Félix Gallardo logró presuntamente tejer alianzas con el violento líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria y con el criminal hondureño, Ramón Matta Ballesteros.

A sus 43 años de edad, “El Jefe de Jefes” causó revuelo entre distintos cuerpos policiales, una vez que se sabía de su presencia en ciudades como Culiacán, Guadalajara, Tijuana, Tegucigalpa y Medellín.

El 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido en una de sus residencias en Guadalajara, siendo sentenciado a 40 años de prisión en el 2003.

Además, en el 2017, mientras cumplía su condena, fue sentenciado a otros 37 años en la cárcel debido al homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

En el 2023, le fue concedida al exlíder criminal prisión domiciliaria, sin embargo, hasta el 2026, su traslado no se había concretado por la falta de un dispositivo de monitoreo que las autoridades consideren adecuado.

Hace apenas dos días, fue reportado el traslado del narcotraficante de actualmente 80 años a un hospital privado en Guadalajara tras presentar bajos niveles de oxigenación en la sangre, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Por qué llamaban “El Jefe de Jefes”

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años de edad (ocurrida el 15 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas en el hospital privado Country 2000 de Guadalajara, tras ser trasladado desde el complejo penitenciario de Puente Grande por una falla orgánica múltiple) cierra un capítulo central en la historia criminal de México.

El alias de “El Padrino” surgió principalmente en la región de Baja California y responde tanto a su posición de mando absoluto dentro de la estructura delictiva como al seguimiento de las agencias de inteligencia.

De acuerdo con archivos históricos del Departamento de Investigación e Información Foránea de la extinta Dirección Federal de Seguridad (dependencia que perteneció a la Secretaría de Gobernación de México), el narcotraficante ya figuraba desde 1976 bajo una variante de este calificativo: “El Gran Padrino de la Mafia”.

El título de “El jefe de jefes” (acompañado en ocasiones por el apelativo de “El Zar de la Droga”) deriva de su papel como pionero en la articulación moderna del narcotráfico en territorio mexicano.