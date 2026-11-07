Muere obrero tras caer de una construcción

Un trabajador de aproximadamente 30 a 35 años murió luego de caer desde la azotea de un inmueble en construcción, ubicado en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez.

El accidente ocurrió en un domicilio de la calle Laura, cerca de un establecimiento OXXO, donde el hombre descendió desde una altura aproximada de un piso.

Tras el reporte de emergencia, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía.

Al valorar al trabajador, los servicios médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y presentaba lesiones por traumatismo.

Personal de la Coordinación Territorial correspondiente fue notificado de los hechos y se solicitó la intervención de Servicios Periciales para realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.