Muere periodista tras caer a un barranco

El corresponsal del periódico La Jornada en el estado de Hidalgo, Ricardo Montoya, murió este martes tras sufrir un accidente en el municipio de Tianguistengo, donde realizaba una cobertura relacionada con las afectaciones por las lluvias.

De acuerdo con los primeros reportes, el periodista cayó a un barranco mientras se dirigía a la comunidad de Chapula, localidad que resultó devastada por las precipitaciones y que ya fue declarada inhabitable.

Se informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue quien se percató del accidente y brindó los primeros auxilios al reportero.

Posteriormente Montoya fue trasladado de emergencia a la ciudad de Pachuca y hospitalizado en la Clínica 36 del IMSS, donde se confirmó su fallecimiento.

El coordinador de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, lamentó el deceso a través de sus redes sociales.