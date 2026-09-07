Muere Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que trabajó junto con Mendiola Landeros en casos y procesos con la finalidad de proteger los derechos de periodistas y personas defensoras en el país.

“Reconocemos su compromiso y su invaluable contribución a esta labor”, manifestó el organismo internacional, que expresó sus condolencias a su familia, amistades y al equipo de Propuesta Cívica.

Artículo 19 reconoció el compromiso y la trayectoria de Sara Mendiola Landeros en la protección de la libertad de expresión, y afirmó que su trabajo y legado permanecerán en la defensa de los derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) destacó su trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y su labor para denunciar la violencia contra periodistas. También envió sus condolencias a familiares, seres queridos y colaboradores de Propuesta Cívica.

Defensa

La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca describió a Mendiola Landeros como una mujer que convirtió la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en una forma de vida. También reconoció su acompañamiento a familias y reporteros.

Sergio Aguayo, presidente de Propuesta Cívica, la recordó como una abogada dispuesta a enfrentar riesgos con prudencia y pidió arropar a su familia con respeto y afecto.

Mendiola Landeros dirigía Propuesta Cívica desde 2017. Desde esta organización no gubernamental participó en la representación y el acompañamiento jurídico de casos relacionados con agresiones, asesinatos y desapariciones de periodistas.

Hasta el momento, Propuesta Cívica y los organismos que se han pronunciado públicamente no han informado la causa de su deceso.