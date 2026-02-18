Mueren 115 civiles en enfrentamientos con criminales: GN

La Guardia Nacional (GN) reconoció que durante 2025 fallecieron 115 civiles como resultado de 191 enfrentamientos armados en los que su personal utilizó armas de fuego para repeler agresiones de presuntos integrantes de la delincuencia.

De acuerdo con su Informe Anual de Actividades 2025, remitido al Senado de la República, la GN está integrada, al cierre del año pasado, por 121 mil 247 elementos, de los cuales 112 mil 589 son militares y 8 mil 658 provienen de la extinta Policía Federal y personal de confianza.

El despliegue operativo en las 32 Coordinaciones Estatales alcanzó 100 mil 911 efectivos, consolidando su presencia territorial como principal fuerza de seguridad federal.

Guardia Nacional reporta agresiones

Durante 2025, la corporación reportó 206 agresiones armadas contra su personal. Más de la mitad de estos ataques se concentraron en cuatro entidades: Michoacán (45), Sinaloa (30), Guanajuato (24) y Sonora (13), zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

En 191 casos, los elementos hicieron uso de armas de fuego conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El informe subraya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones durante 2025 por exceso en el uso de la fuerza, pero sí notificó 365 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, de los cuales 191 concluyeron sin responsabilidad y 174 siguen en investigación.

GN destaca combate en robo de combustible

En el combate al robo de combustible, destacó el aseguramiento de más de 6.4 millones de litros de gasolina, 7.7 millones de litros de diésel, 592 mil litros de gas LP, 6.9 millones de litros no identificados, así como la detección de mil 146 tomas clandestinas.