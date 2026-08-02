Mueren 13 personas en un accidente aéreo

Al menos 13 personas murieron en la caída de una avioneta que transportaba turistas para observar las milenarias Líneas de Nasca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú, informó el sábado la policía.

El accidente de la aeronave ocurrió pasado las 13H00 locales (18H00 GMT), tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima.

“Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido”, dijo el mayor de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente.

“Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, indicó Andrade tras no precisar la identidad de los fallecidos.

Tampoco dio detalles de los motivos del hecho y dijo que la Aeronáutica Civil investigará el siniestro.