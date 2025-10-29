Mueren 14 personas en ataque a barco

Luego que Donald Trump anunciara que continuará apuntando contra los narcotraficantes, el Pentágono afirmó haber llevado a cabo tres nuevas redadas contra cuatro barcos sospechosos de transportar drogas en el océano Pacífico oriental, en las que murieron 14 personas.

“El departamento ha pasado más de dos décadas defendiendo a otros países”, escribió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una publicación en X, que incluía videos de los ataques. “Ahora, defendemos al nuestro. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos y los eliminaremos”.

Poco antes del ataque, Trump había dicho que su administración continuará apuntando contra los narcotraficantes, justificando sus ataques militares a buques pesqueros, incluido un sumergible recientemente golpeado por los Estados Unidos.

Hegseth dijo que los ataques en los que murieron al menos 14 personas fueron cometidos el lunes en el este del océano Pacífico que supuestamente traficaban con narcóticos. Precisó que hay un sobreviviente. Las autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de rescatar al sobreviviente.

Hegseth dijo que los barcos estaban “operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental”. Aseguró que eran conocidos por “nuestro aparato de inteligencia”.

El secretario de defensa incluyó un video en su publicación marcado como “no clasificado” que muestra barcos en el agua siendo golpeados por los ataques y repentinamente en llamas.