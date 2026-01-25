Mueren 3 integrantes de una familia de turistas

Tres turistas, originarios del Estado de México, fallecieron el viernes en playas del norte de Veracruz.

Una familia procedente del municipio de Texcoco se encontraba en playas del municipio turístico de Cazones, cuando uno de sus integrantes fue arrastrado por las corrientes del mar.

Cuando el resto de los integrantes de la familia intentaron salvarla, también fueron jalados mar adentro en playas de la comunidad Barra de Cazones.

Autoridades locales reportaron que dos murieron ahogados en el lugar del accidente y una más desapareció, lo que activó diversos operativos de ubicación y rescate. El cuerpo de la joven desaparecida fue hallado horas más tarde muy cerca de Playa Azul.

Las víctimas fueron identificadas como Cherly de 15 años, Javier y Alexander, ambos de 21 años.

El titular de la Dirección de Protección Civil Municipal de Cazones, Ussiel Ramírez Rodríguez, reportó además tres lesionados que fueron atendidos por servicios de emergencia.

“Desafortunadamente tuvimos tres bajas en una de las playas de nuestro municipio y tres fueron rescatados. Fue un día largo y difícil”, expuso.

El municipio de Cazones es una región turística que cuenta con diversas playas muy cercanas a la Ciudad de México y el Estado de México.

A menos de cuatro horas de camino de la capital del país, se encuentra Chaparrales, Playa Norte, Barra de Cazones o Playa Azul, playas ecoturísticas.