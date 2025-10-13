Mueren 3 personas por deslizamiento de piedras

Un deslizamiento de piedras sobre una vivienda en la localidad de Huajintlán, municipio de Amacuzac, sur del estado, provocó la muerte de tres personas; no obstante, la cifra podría modificarse conforme avancen las labores de búsqueda, atención y verificación en la zona, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM).

La dependencia informó que la mañana de ayer domingo recibieron el reporte sobre el siniestro y de forma inmediata acudió personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres para brindar apoyo. De manera preliminar, al arribo de los equipos se confirmó el fallecimiento de tres personas.

En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana Delegación Morelos y autoridades municipales, con el propósito de garantizar una atención integral a la emergencia y salvaguardar la seguridad de la población.

Protección exhortó a la ciudadanía a respetar los perímetros de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades, ya que el terreno presenta condiciones de inestabilidad que podrían generar nuevos desprendimientos.