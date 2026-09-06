Mueren dos agentes de la SSPC en ataque

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) perdieron la vida y una más resultó herida durante una agresión armada de la delincuencia organizada en el municipio de Omealca, Veracruz, reportó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

El funcionario informó que los elementos realizaban labores de investigación cuando fueron agredidos con disparos.

Indicó que la agente lesionada recibe atención médica y cuenta con todo respaldo.

Los hechos ocurrieron entre las comunidades de Río Moreno y Paso Amapa del municipio de Omealca, donde habitantes reportaron fuertes enfrentamientos armados.

Durante la noche del viernes y los primeros minutos del sábado hubo una intensa movilización policiaca de fuerzas federales, estatales y castrenses.

Mediante un mensaje en una red social, García Harfuch expresó el pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes caídos.

“Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”, indicó.

Aseguró que se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables.

Rescatan a dos víctimas de secuestro

García Harfuch informó que dos personas secuestradas fueron liberadas durante el operativo realizado en Omealca, en el que dos agentes de la dependencia perdieron la vida.

La coordinación entre la SSPC, Ejército, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz permitió rescatar a ambas personas sanas y salvas, reportó el funcionario en un mensaje en una red social.

Indicó que tras la agresión a sus agentes, quienes realizaban labores de investigación en dicha localidad, el Gabinete de Seguridad continuó el despliegue operativo para localizar y liberar a las dos víctimas de secuestro.