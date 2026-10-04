Mueren dos de la GN en descarrilamiento de tren de Ferromex

Dos elementos de la Guardia Nacional (GN) murieron y tres más resultaron heridos al descarrilar un tren que custodiaban en el municipio de Tonila, Jalisco.

La información preliminar establece que el tren de la empresa Ferromex cubría la ruta Colima-Tlaquepaque y a las 22:00 horas del viernes, a la altura de la comunidad de Temexcamilpa la segunda locomotora salió de las vías provocando el descarrilamiento de los 122 vagones cargados de contenedores.

Protección Civil de Jalisco informó que en el convoy viajaban 15 elementos de la Guardia Nacional que realizaban labores de resguardo; fallecieron un hombre y una mujer cuyas identidades no han sido reveladas.

Sobre las personas heridas se informó que una agente se encontraba en estado regular y dos hombres sólo presentaron lesiones leves.

El tren no transportaba material peligroso, por lo que no hubo riesgo de explosiones o conflagraciones, señaló la dependencia estatal.

Debido a las difíciles condiciones de acceso a la zona donde ocurrió el incidente, el personal de rescate debió trasladarse desde Tuxpan y Sayula en vehículos ferroviarios de la empresa Ferromex.