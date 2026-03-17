Mueren tres en ataque armado

Tres personas fueron asesinadas y una más herida gravemente durante un ataque armado ocurrido en Xalapa, la capital de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en un taller mecánico de la comunidad de El Castillo, la cual pertenece a la capital veracruzana.

Los reportes policiales y de vecinos indicaron que fue poco antes de las seis de la mañana cuando se escucharon múltiples disparos.

Ante el llamado de auxilio, corporaciones policiales acudieron al sitio ubicado a un costado de la carretera Xalapa-Alto Lucero.

En el lugar fueron ubicados los cuerpos de tres personas con impactos de bala y una cuarta víctima sobrevivió al ataque, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona donde se le reportaba como grave.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional (GN) montaron un operativo para dar con los responsables del ataque, sin que hayan conseguido detenerlos.

Durante los dos primeros meses del año se han registrado 151 asesinatos en territorio veracruzano, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario.