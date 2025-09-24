Muerte de artistas no afectará relación bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato del cantante colombiano B-King y del DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados tras su desaparición en la Ciudad de México. La mandataria afirmó que este hecho no afectará la relación diplomática con Colombia y aseguró que habrá una investigación a fondo.

“La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Es la fiscalía y el propio gabinete de seguridad quienes pueden dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería”, explicó en conferencia.

Habla sobre procedimiento del INE contra consejerías

Sheinbaum Pardo aseguró que el procedimiento de responsabilidades iniciado por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) contra consejerías electorales no responde a un asunto político, sino a sanciones internas del propio organismo.

La mandataria informó que solicitó más datos a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para conocer a detalle el caso.

“Pedí más información, entiendo que es del propio instituto, ¿no? Que viene la sanción. Entonces, hoy en la mañana le pedí a la secretaria de Gobernación que me diera más información para poder, pues, verter una opinión en este caso”, declaró.

El mundo entero tiene los ojos en México

Al destacar que en México salieron de la pobreza 13.5 millones de personas mexicanas, el aumento del salario mínimo, los programas de Bienestar, y el rescate de obra pública, la presidenta aseguró que los ojos del mundo entero están en nuestro país “por la transformación”.

Sheinbaum Pardo aseguró que “estamos en el nivel más bajo de pobreza” que se logró distribuyendo la riqueza.

Revisión de concesiones de agua va muy avanzada

Después de que El Universal informó que se han detectado 52 mil concesiones que “huachicolean” agua, la presidenta reiteró que la revisión de estas “va muy avanzada y este año se termina”.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, destacó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 de su gobierno e insistió que en el caso de concesiones mal hechas o con mal uso es ilegal.

Recordó que existen permisos para el tratamiento del agua, como la extracción para que sea distribuida mediante pipas.

“Hay permiso del Sistema de Aguas, en el caso de la Ciudad de México, para poder cargar pipas y llevarlas a la gente. Entonces eso, pero, no es ilegal; sería ilegal si se estuviera haciendo sin permiso”, comentó al señalar que puede haber una cuota por transporte de pipas.

Lamenta asesinato de alumno del CCH Sur

Al calificarlo como “muy doloroso”, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por parte de otro alumno, y en donde también fue agredido un trabajador, e informó que ofreció el apoyo de su gobierno a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para lo que se necesite.

La jefa del Ejecutivo, quien es egresada del CCH Sur, pidió esperar a las investigaciones, las cuales, dijo, indican que no fue una riña, sino “más bien fue un ataque directo” del otro estudiante.

Detalló que pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se acercara a la familia y cooperar con la UNAM en lo que determine que puede ayudar su administración.

“Muy doloroso, la verdad, además soy egresada del CCH Sur. Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de la investigación posterior.

No parece que haya habido una riña, más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determina en qué podamos ayudar”.

Muy adelantado acuerdo con EE. UU. para reapertura al ganado

Sheinbaum Pardo afirmó que “va muy avanzado” el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la reapertura de la frontera al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador.

En conferencia de prensa y tras darse a conocer un nuevo caso en el estado de Nuevo León, indicó que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, que visitó nuestro país para revisar las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de México, deberá emitir pronto sus recomendaciones.

“Hay un equipo de la Secretaría de agricultura que vino a revisar las acciones para la contención del gusano, tiene que emitir muy pronto sus recomendaciones o su conclusión de esta visita.