Muertes de mujeres en Escuinapa no son feminicidios

La diputada local por el XXIV Distrito Electoral de Morena, Rosario Sarabia Soto, en sus redes sociales, divulgó que los homicidios de mujeres cometidos en el municipio de Escuinapa no corresponden al delito de feminicidio, ya que estos se encuentran relacionados con grupos delictivos.

Según los registros de las 16 muertes violentas de personas del sexo femenino que se han registrado durante este mes en el estado, seis casos corresponden a dicho municipio, por lo que sus comentarios causaron polémica.

En sus redes sociales, la legisladora local morenista, citó que aún cuando en Sinaloa se aprobó una ley que permite que todas las muertes de mujeres sean investigadas por feminicidio, en un inicio se conoce que, en Escuinapa, los casos no corresponden a este delito.

La publicación generó polémica, por lo que Sarabia Soto borró su mensaje en Facebook; sin embargo, fue capturado por varios de sus seguidores. En él, la legisladora externaba que los homicidios de mujeres en dicho municipio, no se han dado en razón de género, sino que atienden a una circunstancia distinta.