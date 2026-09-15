Muestra Romero Oropeza incongruencia

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que la explicación que dio el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, sobre su patrimonio, es claramente insuficiente y pretende desviar la atención con el argumento de que es víctima de una supuesta campaña mediática de desprestigio.

El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que Romero Oropeza es un ejemplo perfecto de lo que significa la incongruencia de decir una cosa y hacer otra.

“Ellos en Morena lo que dicen es que todo debe hacerse en torno a la austeridad republicana, eso predican. Pero lo que hacen es amasar fortunas de decenas de millones de pesos. Es un ejemplo más de que una cosa es lo que los de Morena dicen y otra cosa completamente distinta a lo que hacen”.

El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que el director del Infonavit hace declaraciones con cinismo para presentarse ante los medios de comunicación como un funcionario honesto, cuando es todo lo contrario, pero señaló que el mismo gobierno morenista lo protege.

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la explicación de Romero Oropeza es insatisfactoria y una “tomadura de pelo”.

“Él dice que todo cuadra, que el problema es de quienes estamos revisando las cuentas. Otra vez: es la incongruencia, la inconsistencia de la clase política morenista que se dice austera, incorruptible por un lado, pero que basta con rascarle poquito para que afloren las inconsistencias, como es el caso que se menciona”, recalcó.