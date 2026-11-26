El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, reivindicó su política de seguridad mostrando en un video el cadáver de uno de los presuntos secuestradores del supermercado de Cartagena muerto durante la operación en la que fueron rescatados decenas de rehenes.

“Así van a terminar todos los que se atrevan a desafiar al estado y a hacerle daño a nuestra gente. Vamos a caerles con mano de hierro”, expresó De la Espriella en el video, publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario aparece dentro del almacén donde tuvieron lugar los hechos.

Desde que asumió el poder, Espriella ha posado junto a los cadáveres de presuntos delincuentes abatidos en operaciones militares, además de mostrarse armado en varios operativos. Sin embargo, esta es la primera vez en la que el cuerpo no está cubierto, aunque su rostro fue difuminado en el video.

Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la “Operación Éxito”.

Esta estrategia del gobierno colombiano está generando controversia, tanto por la forma en la que se presenta el presidente, como por el potencial irrespeto a los derechos humanos.

Justamente, en el video publicado este miércoles, Espriella también mostró a los otros dos secuestradores detenidos durante la operación.

En un principio, el presidente informó que en total había 30 ciudadanos en poder de los criminales, de las cuales fueron liberadas 10 a lo largo del día. La mañana de ayer miércoles, el Ministerio de Defensa elevó la cifra a “más de 60 personas secuestradas en un almacén de cadena en Cartagena”.

En ese sentido, la policía señaló que “la cifra oficial de víctimas del delito de secuestro extorsivo del almacén” en Cartagena es de 87, de las cuales 11 fueron liberadas a lo largo del día gracias a las negociaciones con los criminales y 76 rescatadas en el operativo policial.