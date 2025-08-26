Mujer fallece de rabia por la mordedura de zorrillo

La Secretaría de Salud de Zacatecas ha reportado el fallecimiento de la jovencita de 17 años que fue contagiada de rabia por la mordedura de un zorrillo en el municipio de Mezquital del Oro.

En un comunicado, se informa que a las 19:30 horas del domingo, la paciente que era atendida en el Hospital General de Zacatecas número uno del IMSS, por un probable caso de rabia humana, quien falleció a causa de falla multiorgánica.

Cabe recordar que la paciente fue contagiada el 22 de junio tras la mordedura de un zorrillo en su domicilio en dicho municipio.

Sin embargo, este caso se conoció públicamente hasta el pasado 13 de agosto cuando se informó que la paciente fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, y posteriormente trasladada el mismo día al hospital del IMSS en Zacatecas.

Desde ese momento, la jovencita se había reportado con un estado de salud grave y las autoridades de Salud informaron que, “en las últimas horas del domingo, la paciente recayó significativamente en su estado de salud”.