Mujer insulta a policía y la bautizan “lady racista”

Por medio de redes sociales se difundió un video donde una mujer agrede verbalmente a un policía en la colonia Condesa de la Ciudad de México, generando cientos de críticas por su actitud y manera de enfrentarse a la autoridad.

En el video que rápidamente se viralizó, aparece la fémina en compañía de su familia y un perro, sorprendiendo a un agente de la ley que intentaba colocar en su vehículo un candado inmovilizador de llanta, conocido como la “araña”, ya que presuntamente su auto se encontraba estacionado sin pagar el parquímetro.

Cuando intentaban retirarse del lugar, la dama enfrentó al oficial, mientras le gritaba “No me estés insultando pin… negro, no me estés insultando cul… odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

Una vez dentro del auto, continuó gritando: “Los odio por nacos”.

Ante la agresión, los internautas reaccionaron con cientos de críticas, por la actitud de la mujer.