Mujer muerde a policía para evitar infracción

Una mujer fue detenida luego de presuntamente morder en un brazo a un policía de Tránsito que pretendía retirar la placa de su vehículo por estar estacionado en doble fila, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron durante un dispositivo para recuperar vialidades sobre avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque.

El oficial intentaba aplicar el Reglamento de Tránsito cuando la conductora presuntamente lo agredió físicamente al morderlo en un brazo para evitar la sanción. Con apoyo de otros elementos que se encontraban en la zona, la mujer fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.