Mujeres, 2 de cada 3 sin empleo en CDMX

El Segundo Informe de Gobierno de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo señala que en la Ciudad de México (CDMX) hay una brecha de participación económica marcada por el género.

De acuerdo con el documento, que fue entregado al Congreso capitalino, mientras que 73.02 % de los hombres forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), las mujeres representan 54.23 %, una diferencia de 18.8 puntos porcentuales.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) de la CDMX asciende a tres millones cinco mil 683 personas, de las cuales dos millones tres mil 332 son mujeres y un millón dos mil 351 son hombres.

“Esto significa que, dos de cada tres personas fuera del mercado laboral son mujeres”, explica.

La Secretaría del Trabajo indicó que implementa acciones enfocadas en garantizar la dignidad y respeto de los derechos laborales de las trabajadoras. El lunes 9 de noviembre la titular Inés González irá con diputados.