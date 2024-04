Mujeres de 4T tienen las causas del pueblo

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que las mujeres de la 4T tienen las causas del pueblo de México, y que esto es la diferencia entre las “mujeres conservadoras”.

“Luchamos por la defensa de la democracia, luchamos también por la defensa de las libertades en nuestro país, luchamos por las mujeres y juntas somos una gran fuerza de nuestro movimiento, pero también tenemos las causas del pueblo de México, esa es la diferencia entre las mujeres transformadoras y las mujeres conservadoras”, aseguró.

En un encuentro con mujeres del Estado de México, Sheinbaum también dijo que lo que las distingue es el llamado humanismo mexicano, además de ser honestas.

“Lo he dicho muchas veces, no llego yo, llegamos todas, y no solo llega nuestra generación, llegan nuestras ancestras y llegan nuestras hijas, llegamos las mujeres a gobernar a México, pero con un espíritu y una visión que se llama el humanismo mexicano, eso nos distingue, somos mujeres pero de la cuarta transformación y somos mujeres honestas y humanistas”, indicó en compañía de Martha Guerrero, dirigente estatal de Morena.

Desde la comunidad de la Magdalena Atlicpac, ubicada en el municipio de Los Reyes La Paz, Claudia Sheinbaum puntualizó que el feminismo de la 4T tiene como prioridad ayudar a quienes menos tienen, puesto que señaló que “las mujeres de la transformación tenemos muchas causas, porque luchamos por las mujeres; la causa de que las mujeres seamos tratadas como personas, que es el principio básico de lo que llamamos el feminismo, pero no solo luchamos por las mujeres, nosotras luchamos por la transformación de nuestro país, luchamos porque por el bien de todos primero los pobres, por el bien de todas, primero las pobres’’.