Mujeres dedican más de 6 horas a trabajo del hogar

Es un trabajo invisible hasta que no se hace, aseveró la investigadora. Cortesía

Las mujeres mexicanas dedican más de seis horas al día a realizar trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que en 2022 representaron 27.6 % del producto interno bruto (PIB), según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Es un trabajo invisible hasta que no se hace. Si no lavas los trastes, no trapeas, todo mundo lo ve, pero cuando lo haces pasa desapercibido”, aseveró la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, Sonia Frías Martínez.

En la conferencia “Avances y retrocesos en las desigualdades de género. Evidencias a 18 años de la aprobación de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), resaltó que estas actividades son “muros excluyentes”, pues se vinculan a mandatos que el patriarcado da a la feminidad, como proveer cuidados, disfrazados de amor, y con el costo de la maternidad.

Expuso que en México, el tiempo de trabajo no remunerado de ellas es de 42.8 horas a la semana, mientras que el de los hombres es de 16.9 horas, de acuerdo con reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El mandato de la maternidad como obligación femenina y en ausencia de un sistema de cuidados, prosiguió, es un muro que impide su incorporación al mercado laboral y funge como expulsor. Según un estudio de El Colegio de México, de 2016 a 2021 aproximadamente 10 por ciento en nuestro país fueron discriminadas por embarazo.

La investigación dio seguimiento a los registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquellas que estaban empleadas y luego de embarazarse 4.5 % reportó haber perdido su empleo o que sus condiciones cambiaron, 2.4 por ciento no fueron recontratadas y a 1.6 % se le redujo su salario y/o prestaciones.

Se estima que 20 % son expulsadas del mercado laboral, después del nacimiento del primer hijo y tardan varios años para que se puedan reincorporar, añadió la doctora en Sociología, acompañada por la directora del CIEG, Marisa Belausteguigoitia; y el coordinador académico del 21 Diplomado “Relaciones de Género” de este centro, Gerardo Mejía Núñez.