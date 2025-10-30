Multan a empresa de equipo médico

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) informó que sancionó a la empresa Grupo Enserss de México, S.A. de C.V. con una multa de 651 mil 420 pesos y una inhabilitación por 12 meses por haber proporcionado información falsa en una licitación de un servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico para unidades del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que durante la revisión del procedimiento licitador, se comprobó que una carta de recomendación presentada por la empresa fue desconocida por su presunto emisor.

Indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 20 de octubre y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).