Mundial reactiva al sector restaurantero en México

La emoción que genera la Copa FIFA 2026 no solamente entre los asistentes a los estadios sino también de todos los aficionados que seguirán los partidos a distancia permitirá que los restaurantes registren un aumento de sus ventas de alrededor de 30 %, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Lo que significará un gran impulso a las ventas porque en el 2025 el crecimiento del sector fue de 1.8 %, en lugar del estimado de 5 %, “porque con la crisis mundial que estamos viviendo que eso hace que el turismo no llegue, que la gente no gaste y las empresas no vendan, eso hace que se afecte“. Pero con la justa deportiva se abre “la oportunidad para repuntar por el flujo de gente que llegará al país”, ya que se esperan 5.5 millones de turistas internacionales, cuya tercera parte de su gasto será en alimentos y bebidas.