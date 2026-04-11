Mundial Social impulsará paz y deporte en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Mundial Social es una iniciativa que hace del fútbol una herramienta de paz y de vínculo entre comunidades, por ello el Gobierno de México informó el avance en la construcción y rehabilitación de tres mil 612 canchas en todo el país que están en proceso y en conclusión.

Así como la suma de Grupo Modelo, que obsequiará a las y los ganadores de las Copas y Mundialitos del Mundial Social, 500 boletos para partidos de la Copa Mundial FIFA 2026; además, otorgará 35 mil licencias para transmisión a negocios locales e instalará pantallas móviles en los 32 estados de la República para que las y los mexicanos disfruten de la justa deportiva.

“El Mundial Social incluye una parte de turismo para que quien venga a la Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey, aproveche para quedarse unos días y vaya a otros lugares. Y también estamos rehabilitando muchísimos sitios arqueológicos. Va a estar listo el Museo Textil, varios recintos culturales que permitan que las y los visitantes puedan disfrutar México a lo largo y ancho del país. Esa es una parte”.

“La otra parte es incorporar a las y los jóvenes, a las y los niños en el Mundial, pero más que en el Mundial es aprovechar el Mundial para que el Futbol sea una herramienta de paz, de deporte, de educación física, de vínculo entre las comunidades”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destaca campaña contra la trata de personas

Así también, la mandataria destacó que hay una campaña activa y vigilancia permanente de seguridad en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual contempla acciones para prevenir la trata de personas.

“Hay una campaña y hay vigilancia en torno a la estrategia de seguridad, que no solamente es la protección de los visitantes, sino también temas de trata y otros temas de delitos que pudieran presentarse”, dijo la mandataria.

Reconoce caída en precio del maíz

Y en medio de la tensión entre el gobierno de México y organizaciones de productores agrícolas, quienes amagan con boicot a la Copa Mundial, la presidenta reconoció que el precio del maíz atraviesa un momento complicado; sin embargo, aseguró que su administración mantendrá e incluso reforzará los apoyos al campo.

La mandataria federal indicó que su gobierno es consciente de la difícil situación que enfrentan los productores debido a la caída en los precios del grano.

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno federal buscará una audiencia y presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante los fallecimientos de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Y después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un incendio en la refinería de Dos Bocas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no hay daños en las instalaciones ni tampoco personas lesionadas.

Señaló que estaba por determinarse la causa, además de que Pemex ya hacía una revisión con un análisis técnico: “Probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora (...)”.

Pide información sobre detonaciones de EUA en BC

Luego de que el gobierno de Estados Unidos colocara explosivos en el cerro Cuchumá en Baja California, la presidenta informó que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisan el tema y pedirá que brinden información al respecto.

El lunes pasado, se registró la quinta explosión en el cerro de Cuchumá, pues Estados Unidos provocó distintas detonaciones en este lugar, ubicado en medio de la frontera bajo el Registro Nacional de Sitios Históricos de ese país, y considerado como una zona sagrada por comunidades indígenas del territorio mexicano, como la kumiai, en donde realizan algunas de sus ceremonias.

Silvano Aureoles tiene ficha roja de Interpol

Tras darse a conocer que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Según refieren recibió ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para salir del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que cuenta con ficha roja de Interpol para poder ser detenido.

“Como ustedes saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención”, dijo.