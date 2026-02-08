Municiones para Ejército de EUA van a manos del narco

Las municiones de calibre .50 fabricadas para el ejército estadounidense acaban en manos del narco en México, reporta este sábado el medio The New York Times.

Según el medio, la Planta de Municiones del Ejército de Lake City (LCAAP), ubicada en Independence, Missouri, una instalación clave del Departamento de Guerra, representa el nexo industrial más crítico en la cadena de suministro de armamento ligero de Estados Unidos.

Las instalaciones, añade el medio, son un importante proveedor de los cartuchos de calibre .50, del tamaño de un puro mediano y diseñadas para ser utilizadas por el ejército para destruir vehículos y aeronaves ligeras, están actualmente a la venta por civiles en todo Estados Unidos.

El Times agrega que ellos y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtuvieron millones de páginas de documentos judiciales, registros de incautaciones y datos gubernamentales en los que se muestra “cómo los acuerdos entre el Ejército y los contratistas privados que dirigen Lake City han permitido que municiones calibre .50 y componentes fabricados en la planta ingresen a los mercados minoristas y caigan en manos de los cárteles mexicanos”.

Gobierno mexicano también compra

El medio también detalla que “el gobierno de México también compró municiones de Lake City, según muestran los documentos, aunque no indican el calibre”.

El Times destaca que “hombres armados de cárteles con armas de fuego calibre .50 han derribado helicópteros, asesinado a funcionarios del gobierno, disparado contra fuerzas policiales y militares y masacrado civiles”.

Datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) indican que aproximadamente un tercio de la munición calibre .50 incautada en la frontera proviene de esta planta específica: “Desde 2012, Estados Unidos ha incautado más de 40 mil 370 cartuchos de munición calibre .50 en estados fronterizos con México, según datos obtenidos mediante solicitudes de registros públicos. El producto de Lake City representó aproximadamente un tercio de ellos, una proporción mayor que la de cualquier otro fabricante”.