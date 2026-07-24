Municipio de Florencia, bajo la mira de EE. UU.

El Departamento del Tesoro en Estados Unidos (USDT por sus siglas en inglés) identificó el municipio de Florencia de Benito Juárez, en Zacatecas, como uno de los asentamientos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para la producción de fentanilo, cocaína y metanfetamina.

De acuerdo con el USDT, José Octaviano García Martínez es el actual jefe de plaza en Florencia, junto con Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales, quienes son los encargados de los narcolaboratorios en Zacatecas y Jalisco.

García Martínez, Rivera Zepeda y Hernández Morales son subordinados de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, señalado como uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y exjefe regional del cártel.

Florencia ya había sido ubicada como una zona en la que se presentaba incidencia de cárteles, así como la fabricación de droga.

El miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que fueron desplegados 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Zacatecas tras el multihomicidio.