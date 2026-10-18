Municipios con afectaciones por frente frío dos

Los intensos vientos del norte (de hasta 110 kilómetros por hora) y las lluvias provocadas por el frente frío numero 2 han dejado algún tipo de afectación en 14 municipios de Veracruz.

Ante el desbordamiento de algunos ríos, caída de árboles y espectaculares, además de las intensas precipitaciones pluviales, las distintas fuerzas de tarea activaron sus planes especiales de ayuda a la población civil.

La Policía Estatal implementó el Plan Tajín, el Ejército Mexicano el Plan DN-III-E y la Secretaría de Marina-Armada de México su Plan Marina, además que la Guardia Nacional se desplegó para atender a la población.

El Comité Estatal de Emergencias reportó que en los municipios de Álamo, Papantla y Misantla hubo desbordamientos parciales de ríos, por lo que más de cien personas debieron ser evacuadas y trasladadas a refugios temporales.

En Álamo, el desbordamiento del arroyo del Estero del Ídolo afectó calles y viviendas de zonas bajas de la cabecera municipal, donde la activación de una sirena logró evacuar preventivamente las colonias Villas de San Clemente, San Antonio, López Portillo y Unidad y Trabajo. El refugio temporal habilitado en una escuela ha recibido a 69 personas.

En Papantla, las localidades de Paso del Correo, La Isla, Puxtla y Tres Naciones reportan afectaciones; las dos últimas permanecen incomunicadas; por lo que autoridades habilitaron un refugio que alberga a 45 personas evacuadas de manera preventiva.

En Misantla, el desbordamiento del arroyo Doncellas dejó incomunicada a la localidad Salvador Díaz Mirón; y en Tamiahua y Castillo de Teayo fueron rescatadas dos personas arrastradas por la corriente mientras viajaban en sus vehículos.

La Comisión Nacional del Agua alertó sobre la apertura de compuertas de la presa La Soledad, cuyo desfogue incrementará moderadamente el caudal del río Tecolutla que impacta a las regiones de Espinal, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

De manera paralela, se monitorean los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, cuyos niveles son significativos y podrían aumentar en algunos tramos por los escurrimientos asociados a las lluvias previstas en el sur.