Municipios con más casos de extorsión y burocracia

Más que en los estados, es en los municipios donde se registra la mayor burocracia y actos de extorsión, afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano.

En conferencia de prensa, expuso que el comercio del país se ve afectado por esa situación y por ello se busca que los gobiernos municipales se unan al Pacto contra la Extorsión para Impulsar la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, que impulsa su organización.

El líder de los comerciantes organizados dijo: “la realidad es que se busca que los municipios sean los que se suban a la plataforma, el dolor de cabeza no son los estados, el dolor de cabeza son los municipios”.

Explicó que los municipios necesitan poner más atención en esos temas que afectan el crecimiento económico del país.

Impulsan pacto contra la extorsión

El Pacto contra la Extorsión que impulsa Concanaco-Servytur tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para el combate y erradicación del delito de extorsión.

Específicamente, dijo que intenta sumar a la ciudadanía en el combate y la denuncia, reducir la incidencia del delito en todas sus modalidades.

Para ello se busca la formalización de los pequeños negocios o empresas familiares, digitalización de trámites, acceso a créditos de Nacional Financiera (Nafin) para que se pueda renovar equipo y así se reduzca el gasto energético.