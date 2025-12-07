Murat desconoce a dónde irá ex fiscal Gertz Manero

El senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, desconoció a qué país irá de embajador Alejandro Gertz Manero, tras haber renunciado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras haber participado en el evento 7 años de la Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, Murat dijo que se mantendrán atentos a qué país podría ir Gertz Manero, tras mencionarse que podría ser Alemania.

“Hay que esperar, hay que esperar y ya enfocarnos en tener ahora una muy sólida fiscal como es Ernestina Godoy, un reconocimiento a Alejandro”, expresó el senador por Morena.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a Gertz Manero a ser embajador de un “país amigo”, e indicó que daría a conocer a qué nación iría como representante de México.