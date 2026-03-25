Murió el empresario Jorge Kahwagi Gastine

El empresario Jorge Kahwagi Gastine falleció ayer lunes 23 de marzo a los 85 años, dejando un legado invaluable.

Figura entrañable de los negocios, Jorge será recordado por su visión estratégica y el profundo amor que tuvo por su familia: su esposa, Sonja Macari Chalhub; sus hijos, Layla, Sonja y Jorge Kahwagi Macari y sus nietos.

Nacido en el Líbano y llegado a México a los cinco años, la historia de Jorge Kahwagi Gastine es un testimonio de éxito y adaptación cultural.

Hijo de un sacerdote maronita enviado a servir a la comunidad en nuestro país, Jorge inició su educación en la escuela militar y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló en Derecho.

Lo anterior le permitió convertirse en el líder y guía de distintos proyectos.

Fue miembro destacado de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y dedicó parte de su tiempo al desarrollo académico como integrante de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN y del Consejo de Administración del Conalep.