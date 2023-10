Muro fronterizo solo es publicidad: AMLO

López Obrador expresó que en el diálogo con su contraparte estadounidense, la representación mexicana dejó claro que el muro no es una solución a la migración. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se siga construyendo el muro fronterizo, esto al referirse a la medida que tendrá que tomar el gobierno de Joe Biden para ampliar 36 kilómetros el muro fronterizo en Texas, esto luego que el Congreso de Estados Unidos rechazara reencauzar los fondos para tal fin que fueron aprobados durante la administración de Donald Trump.

Interrogado sobre la decisión de Washington de acatar la ley y construir un nuevo trazo del muro en territorio texano, López Obrador planteó: “Creo que no se van a construir, porque así suele pasar en otros países, y en México también, en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces, no se van a construir los 36 kilómetros, y ellos (el gobierno de Biden) no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron: quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Eso no resuelve nada”.

Remarcó que se trata “de una medida publicitaria. Estamos hablando de tres mil 180 kilómetros de frontera, y empezaron a hacer el muro desde hace 40 años y apenas llevan como mil 200 kilómetros. ¿Cuándo van a terminar? Es pura publicidad. Cada presidente de Estados Unidos, con todo respeto, sea republicano, sea demócrata, hace su tramo para congraciarse con los estadunidenses que no tienen, respetuosamente lo digo, toda la información”.

En ese sentido, López Obrador afirmó que durante los trabajos del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambas naciones los funcionarios estadounidenses expresaron que la Casa Blanca “no tiene duda” de lo que el gobierno mexicano está haciendo para combatir el tráfico de fentanilo, cuyo consumo se ha convertido en un problema de salud pública en el vecino del norte, dejando al año más de 100 mil muertos por sobredosis.

El Ejecutivo federal abundó en los temas debatidos en el intercambio entre las delegaciones de México y Estados Unidos en los diálogos sobre seguridad –que se realizaron el jueves en Palacio Nacional– y consideró que se trató de una “buena reunión” en la que se discutió de narcotráfico, migración y cooperación económica.

El tabasqueño expresó que en el diálogo con su contraparte estadounidense, la representación mexicana dejó claro que eso no es una solución a la migración, y lejos de alzar muros se deben tender “puentes de amistad y entendimiento”, así como atacar las causas del fenómeno.