Nace un plan milagro y reconstrucción

Mientras las cifras negras de víctimas del fuerte terremoto que asoló a Colombia aumentan inexorablemente y también el recuento de daños se incrementa, el nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella, lanza un plan de salvataje para la región afectada con dos palabras emblemáticas: “milagro” y “reconstrucción”.

Según el último informe oficial de la Agencia de Protección Civil de las Naciones Unidas (UNGRD), el número de fallecidos por el sismo aumentó a 294. La cifra de desaparecidos también creció a 320, mientras que el número de heridos se sitúa en 3.935, con 353 personas rescatadas.

El epicentro del terremoto que afectó a Colombia el lunes pasado ocurrió en San José del Palmar, en el departamento de Chocó; justamente, durante la madrugada del sábado se registró un sismo de magnitud 2.5 en el mismo departamento que no causó daños superficiales.

El presidente De la Espriella anunció un ambicioso operativo de reconstrucción al que llamó “una suerte de plan Marshall”. Inspirado en el histórico programa de ayuda económica de Estados Unidos para la Europa de posguerra, el proyecto contempla la creación de un “Fondo Milagro”.

Según detalló el mandatario, estos recursos nacionales e internacionales se destinarán a la construcción y reparación de infraestructuras vitales. Además, anunció que designará un gerente especial para el Chocó que funcionará como articulador directo entre las necesidades del departamento y el Gobierno nacional.

Por ahora, es sólo una propuesta. Fuentes que participan en el diseño de la estrategia confirmaron al portal Portafolio que ningún funcionario ha dado aún la orden de ampliar el mecanismo.